Frédéric Deban atteint de surdité et ruiné : "J'ai dû passer par la case RSA"

Après la célébrité, beaucoup se perdent et finissent désargentés. Frédéric Deban, qui a incarné le beau Grégory Lacroix dans la série mythique Sous le soleil, diffusée sur TF1 vers la fin des années 1990, a confié avoir "flambé" et ne pas avoir su gérer sa fortune, durant sa carrière. Invité dans l'émission de Faustine Bollaert, Ça commence aujourd'hui, le comédien de 56 ans a expliqué qu'il a dû faire des démarches pour demander des aides, ne travaillant plus un temps, à cause de sa surdité.

"On peut difficilement passer de 1200 euros par jour à une aide pour adultes handicapés. J'ai dû passer par la case RSA...", a-t-il déclaré dans un épisode diffusé en mai et rediffusé ce 12 novembre. L'acteur a affirmé avoir bien profité de ses cachets en voyageant à travers le monde, sans forcément penser à ses vieux jours. "J'ai commencé ma carrière en francs et l'ai terminée en euros", s'est-il amusé. Il s'est ensuite épanché avec beaucoup d'émotion sur son accident qui l'a rendu sourd.