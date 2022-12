Frédéric Diefenthal : Rare photo de sa fille pour accueillir un nouveau membre dans leur famille

Comme beaucoup d'autres célébrités, Frédéric Diefenthal tient à garder sa vie privée sous clé. Discret dans les médias comme sur les réseaux sociaux, l'acteur de 54 ans n'évoque que très rarement sa famille et notamment ses trois enfants : deux fils prénommés Gabriel et Solhan, ainsi qu'une fille dont on ignore le prénom. Pourtant, en de rares occasions, le comédien devenu célèbre grâce à son rôle dans la mythique saga Taxi, baisse légèrement sa garde et accepte de partager quelques photos sur ses réseaux sociaux.

C'était d'ailleurs le cas ce dimanche 4 décembre 2022. Ce jour-là, Frédéric Diefenthal s'est emparé de son compte Instagram pour annoncer une heureuse nouvelle. En effet, la famille vient tout juste de s'agrandir avec l'arrivée inattendue d'une petit chaton roux. "Hermès a rejoint la Stred Family pour notre plus grand bonheur ! Merci à la SPA et bon dimanche en douceur", a écrit l'acteur en légende d'une série de trois photos. Sur la première, on peut voir l'acteur très sérieux, en train de tenir le nouveau venu dans ses bras. Sur la seconde, surprise : on y aperçoit le doux visage de sa fille en gros plan. Cette dernière sert chaudement le chaton dans ses bras tout en regardant l'objectif. Sur la troisième enfin, on peut voir le petit Hermès en train de jouer avec un autre chat, gris cette fois.