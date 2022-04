Frédéric Diefenthal : Son fils Solahn grandit si vite... il s'habille déjà tout seul !

J'apprends à être père et je grandis chaque jour à vos côtés

Solahn est le fruit des amours de Frédéric Diefenthal et de Stéphanie - il était en couple, auparavant, avec la comédienne Gwendoline Hamon. Voilà que ses traits se dessinent, que son caractère s'affirme... et que l'enfant ressemble de plus à plus à son père, à y regarder de plus près ! A la tête d'un clan de trois enfants, Frédéric Diefenthal a un curriculum bien rempli en ce qui concerne la paternité. Les couches, les nuits blanches, les jeux de la vie et du hasard, il connait. Mais il a pourtant tant de choses à apprendre, aujourd'hui, demain, tout le temps. "J'apprends à être père et je grandis chaque jour à vos côtés, déclamait-il sur les réseaux sociaux le jour de la Fête des pères. Je vous aime mes enfants, plus que tout au monde." Une chose est sûre : le sentiment est réciproque...