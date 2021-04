Frédéric François en deuil : il pleure la mort d'un "membre de sa famille"

Cette tragique nouvelle intervient à une période où Frédéric François a déjà le moral au plus bas. Et ce n'est pas que lié à son métier d'artiste, dont il est privé en cette période de crise sanitaire et de mesures barrières. Sa fille, Gloria, a récemment été admise en soins intensifs. La faute à la Covid-19 comme l'a révélé le magazine France Dimanche. A 50 ans, sa fille née de son mariage avec sa femme Monique, a contracté le virus et a été transportée à l'hôpital. Père protecteur et fier patriarche, il n'a pas hésité à se rendre à son chevet tous les jours. Depuis, on est sans nouvelles de l'état de santé de Gloria.

Côté musique, les fans de Frédéric François peuvent toujours découvrir son dernier album intitulé La Liberté d'aimer, paru en janvier dernier.