Frédéric François "effondré" : sa fille Gloria est en soins intensifs

Ce début de printemps serait particulièrement éprouvant pour Frédéric François. A en croire les informations du magazine France Dimanche publiées le 2 avril 2021, la fille aînée du chanteur serait hospitalisée en soins intensifs, en lutte contre une forme sévère de la Covid-19. Au chevet de Gloria (50 ans) en permanence, ce papa poule serait "effondré".

Ignorant les injonctions des médecins et se moquant d'être reconnu par des fans, Frédéric François passerait désormais le plus clair de son temps à l'hôpital. Mais soutenir ainsi sa fille n'est pas sans danger pour le chanteur et compositeur de 70 ans : il y a quatre ans, il a déjà été touché aux poumons par une bactérie après une bronchite mal soignée. Affaibli, il avait été contraint d'arrêter de chanter pendant des mois. S'exposer ainsi au coronavirus est donc très risqué... Mais Frédéric François n'aurait désormais que faire de contracter à son tour la Covid-19 tant il est inquiet pour sa fille. Il aurait par ailleurs annulé tous ses rendez-vous pour promouvoir son dernier album, La Liberté d'aimer, sorti en janvier dernier.

Pour rappel, Gloria est la fille aînée de Frédéric François et son épouse Monique. De ce mariage sont également nés deux garçons, Vincent et Anthony (49 et 45 ans), ainsi qu'une autre fille, Victoria (31 ans). C'est d'ailleurs avec cette dernière et sa femme que le chanteur italo-belge s'était confiné au printemps 2020, non sans appréhension.

Auprès de France Dimanche déjà, l'interprète de Je t'aime à l'italienne avait confié : "Je suis très angoissé pour mes proches. C'est un ennemi invisible qui frappe au hasard, les jeunes comme les moins jeunes, personne ne peut prétendre être en totale sécurité, Francesco Barracato (de son vrai nom) avait-il affirmé. Alors, j'appelle les miens, mes cousins dans le Piémont, une des régions d'Italie les plus touchées, ceux de Sicile... Sans arrêt, j'ai ce besoin d'entendre mes proches, de prendre de leurs nouvelles."

Frédéric François a tout de même pris le temps jeudi de rendre hommage à son ami Patrick Juvet, décédé le 1er avril à l'âge de 70 ans : "Ce soir je suis vraiment très triste. Nous avions exactement le même âge, notre succès est né à la même période... Il nous chantait 'La musica' quand sortait 'Laisse-moi vivre ma vie' (...). Toute notre jeunesse, nos passions, nos plaisirs... la vie a ce côté si triste", a-t-il écrit sur Facebook.