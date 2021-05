Frédéric (Mariés au premier regard 2021) et Emeline : Révélation inattendue sur leur vie sexuelle

L'aventure Mariés au premier regard 2021 (M6) est terminée. Ce n'est pas pour autant que les candidats comptent retourner dans l'ombre. Tous continuent à donner de leurs nouvelles ou à répondre aux questions de leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Et une révélation de Frédéric n'est pas passée inaperçue.

Dans l'émission, le brun de 30 ans a rencontré Emeline, avec laquelle il était compatible à 85%. Frédéric a eu un énorme coup de coeur pour la jeune femme dès leur rencontre à la mairie de Grans. Et, tout au long de l'aventure, il semblait plus rapidement prêt à s'engager que son épouse tant sur le plan émotionnel que physique. Mais les téléspectateurs n'ont jamais su si la brunette de 28 ans et lui avaient eu des relations sexuelles lors du tournage. Une question à laquelle le jeune papa a répondu.

Le 22 mai, Frédéric a organisé une session de questions/réponses sur Instagram. "Est-ce qui finalement votre mariage a été consommé ?", lui a-t-on demandé. "Oui bien sûr. Et bien plus tôt que vous pouvez le penser", a-t-il donc répondu. Une confidence intime qui pourrait bien ne pas plaire à Emeline. Aujourd'hui, tous deux sont séparés et le candidat l'a assuré, il n'y aura plus aucun retour en arrière possible.

S'ils ont apparus en couple lors du bilan diffusé le 17 mai, Fred et Emeline avaient en effet annoncé leur rupture le lendemain soir. "Sept mois, ce sera finalement la durée du conte de fées pour nous deux. A l'aube de retrouver une vie quasi normale, tout s'est arrêté, par la volonté d'Emeline. (...) Par le passé, j'ai compris qu'on ne peut pas retenir quelqu'un qui n'a plus besoin, ni envie d'être à vos côtés. Emeline a ses raisons. Je comprends certains arguments sans en partager la conclusion. C'est la vie", avait notamment écrit le jeune homme. "Je suis le genre de personne qui a besoin de quelque chose de palpitant et d'une réelle alchimie avec mon partenaire : j'ai besoin de vibrer et ressentir les petits papillons au fond de moi et me sentir aimée et aimer en retour. J'ai besoin que l'on soit sur la même longueur d'ondes, que l'on avance sur le même chemin. Seulement voilà, j'ai fait un blocage car je ne ressentais pas tout ça alors, après une première rupture j'ai décidé de donner une seconde chance à notre mariage beau et sincère car oui, nous étions beaux. Du temps a passé et mes sentiments se dissipaient et malgré les essais ils n'ont pas resurgi", s'était quant à elle justifiée son ex.