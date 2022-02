Frédéric (Mariés au premier regard) se lance dans une "expérience de fou" : sa grande annonce

Nouveau challenge pour Frédéric ! Le candidat de Mariés au premier regard (2021) a décidé de laisser vivre sa passion : la musique. En effet, les téléspectateurs et fans du programme de M6 se souviendront sans doute que l'ex-mari d'Emeline passait difficilement une journée sans pousser de la voix, appréciant tout particulièrement les chansons de films Disney. Figurer dans un spectacle musical était alors une opportunité qu'il ne pouvait refuser.

"LE GRAND SAUT. Depuis 2 ans maintenant, je fais des choses un peu folles dans ma vie. Et après tout, on a qu'une vie, One Life comme on dit... J'ai décidé de répondre favorablement à l'invitation qui m'a été faite, de prendre mon courage à deux mains et de me rendre sur scène pour chanter le 5 mars à 20h00 dans la belle salle de spectacle de St Witz (95). Dire qu'il y a quelques mois je me cachais dans ma voiture pour chanter... J'ai hâte mais j'ai peur", a-t-il annoncé sur Instagram, sous une photo de lui un micro en main.



Plus tard, Frédéric a dévoilé en image les coulisses des répétitions (voir notre diaporama) : "Ça répète pour samedi prochain. Ma première scène. Une expérience de fou encore. On pourra même se rencontrer", a-t-il promis à sa communauté.

Une chose est sûre, les internautes ont déjà hâte d'assister à ce spectacle et de voir Frédéric en action. En commentaires, ils ont exprimé leur impatience et ont salué le courage du jeune homme de vivre ses rêves. "Courageux !", "Déjà fier de toi", "Tu as eu raison de te lancer, tu chantes trop bien", "C'est génial", "Vis ton moment à fond", peut-on lire.