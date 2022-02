Sarah (Mariés au premier regard) séparée de Fred : révélation sur leur relation

En 2020, Sarah a participé à l'émission Mariés au premier regard (M6). Malheureusement pour la jeune femme qui avait 32 ans au moment du tournage, cette expérience s'est terminée par un échec. Elle avait le choix entre Rudy (un agent commercial de 36 ans) et Sylvain (un chauffeur de 33 ans). C'est ce dernier qu'elle avait souhaité rencontrer le jour du mariage, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Il a préféré abandonner l'aventure à la suite d'un décès dans sa famille. Aujourd'hui, elle cherche encore l'amour. Car si on la croyait actuellement en couple avec Fred (qui a participé à la dernière saison, en 2021), il n'en est rien.

Le 7 février 2022, Sarah a répondu aux interrogations de sa communauté, à l'occasion d'une session de questions/réponses. Et un internaute a demandé pour quelle raison elle ne voyait plus Frédéric. "Parce que Fred préfère papillonner. Pas moi", a-t-elle répondu en légende d'une photo du beau brun et elle complices. Une révélation étonnante quand on sait que le jeune homme avait participé à Mariés au premier regard dans le but de s'engager. Ainsi, il s'était uni à Emeline, une jeune femme avec laquelle il était compatible à 85%. Malheureusement, leur union n'a pas duré, un coup dur pour Fred. Peut-être est-ce pour cette raison qu'il n'est pas prêt à se lancer dans une longue relation de nouveau.

Le public aurait pourtant adoré que Sarah et lui forment un couple qui dure. En juin dernier, des rumeurs selon lesquelles ils étaient amoureux ont couru après que des stories où on les voyait danser ensemble notamment ont été publiées. Et en octobre, Frédéric a lancé un "J'ai déjà/Je n'ai jamais" en story Instagram. Un internaute lui a demandé s'il avait déjà embrassé Sarah. "J'ai déjà", avait-il donc avoué. Une confidence qui avait ravi les fans de Mariés au premier regard. Le bonheur a malheureusement été de courte durée. "Rien de prévu de mon côté le 14 février prochain", a indiqué Sarah sur son profil Instagram. De son côté, Fred est plus discret en ce qui concerne sa vie amoureuse.