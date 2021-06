Frédéric et Sarah (Mariés au premier regard) en couple ? Week-end festif, rumeur et révélations

Frédéric pensait avoir trouvé la bonne en la personne d'Émeline dans Mariés au premier regard. Malheureusement, malgré un début de conte de fées, leur histoire s'est terminée par un divorce, à la demande de la jeune femme. "Ce n'était pas une relation qui était palpitante, il ne se passait rien d'extraordinaire. J'avais l'impression que ça faisait trente ans qu'on était ensemble, qu'on tombait dans un quotidien et c'était plat en permanence", s'est-elle récemment justifiée lors d'une interview pour Gossip Room. Une rupture qu'aurait plutôt mal vécue Frédéric.

Heureusement, le jeune homme s'est découvert une grande famille grâce à l'émission. Ce week-end, il l'a d'ailleurs passé avec une poignée d'autres anciens candidats, dont Matthieu (2020), Yannick (2021), Steven (2019), Marlène (2019), Laura (2021) ou encore Charline et Vivien (2019) et Sarah (2020). Avec cette dernière, Fred serait même apparu très proche sur les réseaux sociaux. Dans le Sud de la France avec le reste du groupe, ils ont multiplié les sorties mais surtout les soirées. Via leur stories Instagram, il a notamment été possible de les découvrir en train de partager des danses. Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs les disant en couple commencent à émerger sur la Toile. Ce qui n'a pas échappé à nos confrères de Voici qui ont donc écrit un papier en ce sens, suscitant alors la réaction des principaux intéressés.

En story Instagram dimanche 20 juin 2021, Sarah a repartagé leur article, commentant avec ironie : "Et pour bien finir le week-end évidemment", accompagné d'un émoji hilare. Frédéric s'est lui aussi amusé de la situation, écrivant de son côté : "S'ils savaient que depuis quatre nuits je dors dans le même lit que @Yannick_mapr5, ça ferait encore un bel article". Il s'agirait donc d'un rapprochement purement amical entre Fred et Sarah !

Pour rappel, c'est en 2020 que les téléspectateurs ont fait la connaissance de Sarah, dans la saison 4 de Mariés au premier regard. À l'époque, elle devait choisir entre Sylvain et Rudy, étant compatible avec eux à 78%. Les experts lui avaient donc demandé de faire un choix. Elle avait finalement eu un coup de coeur pour Sylvain et se voyait prête à lui dire "oui". Malheureusement, le jeune homme a interrompu l'aventure avant le mariage suite au décès de sa mère.