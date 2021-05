Laura (Mariés au premier regard 2021) incomprise : la vraie raison de son divorce avec Clément

Choc pour les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter, ainsi que pour les téléspectateurs de M6. A l'issue de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 du 10 mai, Laura a pris la décision de divorcer de Clément malgré leur complicité et leurs 82% de compatibilité. Le 14 mai, la brune de 33 ans s'est confiée sur son choix sur Instagram.

Tout avait pourtant bien commencé entre la kinésithérapeute et ostéopathe et le candidat de 34 ans. Tous deux ont eu un coup de coeur à la mairie et se sont donc unis devant leurs proches. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar lors de la lune de miel. Laura était indécise et a fait part de son ressenti à Clément. Bien qu'il ait tout tenté pour sauver leur mariage, sa femme a préféré divorcer. Un choix incompréhensible pour une grande partie du public qui l'a prise à partie sur les réseaux sociaux.

J'ai besoin de temps, tout simplement

Ce vendredi, la jeune femme a donc souhaité faire le point avant le grand bilan final diffusé le 17 mai. "Un mois jour pour jour après notre union. J'étais prête, prête à le rencontrer, prête à vivre une belle histoire, à découvrir son visage après cette longue attente. Je n'ai volé la place de personne. Non, mon passé ne me hante pas, seulement les conséquences de ce dernier. La principale : le besoin de temps pour m'apprivoiser, le temps que j'accorde ma confiance. Se marier à un inconnu est une folie qui colle parfaitement à ma personnalité. Mais il y a ce mot, inconnu, qui implique qu'il y a tout à construire. Et ce devant cette lumière rouge sans cesse braquée sur nous, avalant chaque mot, chaque émotion, sans filtre. J'ai besoin de temps, tout simplement", a tout d'abord écrit Laura.

Mais tout est allé très vite et Clément n'était semble-t-il pas dans la même optique. Elle a donc pris peur : "Lui aussi a ses blessures. Il a besoin d'un oui, un vrai, ferme et définitif. A ce stade je ne peux malheureusement pas lui offrir. Mon coeur se déchire entre l'envie d'aller et plus loin, et la peur de le décevoir, dans trois, six, huit mois, ce qu'il refuse. L'incompréhension s'installe, et une communication maladroite des deux côtés. Mon hypersensibilité me rattrape, et lui son agacement. Nous ne trouvons pas de terrain d'entente entre mon besoin de temps et son impatience." Afin d'arrêter de les faire souffrir tous les deux, elle a donc préféré ne pas valider leur mariage, non sans peine. "Non, ce n'est pas l'histoire que l'on espérait. La vie est ainsi, imparfaite. Mais heureusement, elle est belle aussi", a-t-elle conclu.