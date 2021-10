Fred (Mariés au premier regard) en couple ? Il avoue avoir embrassé une ancienne candidate !

L'expérience Mariés au premier regard n'aura peut être pas eu l'issue escomptée pour Frédéric mais le candidat qui avait dit "oui" à Emeline peut se vanter d'avoir au moins gagné une belle et grande famille. Il se réunit en effet souvent avec d'autres anciens mariés de l'émission de M6 comme ce week-end. Ils sont tout un groupe à s'être envolés en Corse pour faire la fête, dont Yannick (saison 5, 2021), Élodie (saison 4, 2020), Marianne (saison 5, 2021), Florian (saison 2, 2017) ou encore Sarah (saison 4, 2020). Et avec cette dernière, il pourrait bien s'agir de plus que de l'amitié.

À son retour de Corse, Fred a lancé un "J'ai déjà/Je n'ai jamais" en story Instagram et un internaute s'est notamment demandé s'il avait déjà "embrassé Sarah". Ce à quoi Fred a répondu "J'ai déjà" en taguant le compte officiel de Sarah au passage. "La révélation", a-t-elle commenté de son côté en postant un emoji choqué. Aucun des deux n'a toutefois officialisé une quelconque romance. Sarah a néanmoins continué de semer le doute en partageant un réel sur sa page, sur lequel elle danse et chante de manière très complice au côté de Fred avant qu'ils ne soient interrompus par un ami. "Quand tu kiffes ta life avec ta future et que tous tes potes les relous viennent te niquer ton coup", est-il inscrit sur la vidéo.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes se persuadent que Fred et Sarah ont craqué l'un pour l'autre. "Super beau couple", "Beaucoup de bonheur à vous", "Vous êtes des bons cachottiers, mais c'est tout à fait normal de vous préserver", lit-on.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que Fred et Sarah font parler d'eux. Au mois de juin déjà, après un autre week-end passé en compagnie d'anciens candidats de Mariés au premier regard, ils apparaissaient déjà proches sur les réseaux sociaux. De premières rumeurs les disant en couple commençaient alors à émerger sur la Toile. À ce moment-là, le duo laissait en revanche entendre que leur relation était purement amicale...