Mélina (Mariés au premier regard) dégoutée par Yannick : sa sincérité remise en cause, il lui répond

Le torchon brûle entre les anciens tourtereaux Mélina et Yannick. Alors qu'il y a quelques mois encore, les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 (M6) compatibles à 77% étaient fous amoureux, aujourd'hui ils sont divorcés. Et la jeune femme a semble-t-il quelques rancoeurs envers son ex-mari qui est à l'origine de la rupture. Pour preuve, elle l'a critiqué sur Snapchat. Le principal intéressé n'a donc pas tardé à lui répondre.

Yannick a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés Instagram le 19 juillet dernier. L'agent de sûreté et pompier a révélé qu'il allait faire son retour à la télévision. Ses fans ont donc donné leurs pronostics et, pour la plupart, il allait participer à une émission de télé-réalité. Un avis partagé par Mélina. Et elle est loin d'avoir bien accueilli cette annonce. "Je suis restée calme, je suis restée discrète. Si je pouvais juste dire un mot, ce serait grosse déception, limite dégoût. Mais c'est comme ça, le temps fait bien les choses, le karma aussi", avait-elle notamment confié. Elle avait aussi laissé entendre que le beau métisse pouvait avoir participé à Mariés au premier regard dans le but de mettre un pied dans le milieu.

Touché, Yannick a souhaité répondre à Mélina en story Instagram, le 27 juillet. "Je vais vous donner un indice mais je vais surtout répondre à mon ex. Elle a fait une vidéo il y a plusieurs jours que je n'ai pas trop kiffé. On parle de télé-réalité. Je n'ai même pas dit ce que j'allais faire et ça juge. Je n'ai rien contre le monde de la télé-réalité, je connais des gens de la téléréalité. Il est où le problème ? Je suis free aujourd'hui et je fais ce que je veux", a-t-il tout d'abord confié. Et, après avoir précisé que son nouveau projet n'avait rien à voir avec la télé-réalité, il a poursuivi : "Les mots qu'elle a employés, ça m'a touché. C'est comme si j'avais fait ça et que tout était prévu, tout était carré alors que pas du tout. Je n'ai pas voulu continuer, il ne faut pas me forcer, j'ai mes raisons. De base, si c'était de vous à moi, personne n'aurait su qui aurait largué qui. Maintenant vous savez parce que cette personne a voulu parler mais je ne l'aurais pas dit. Je suis vraiment un mec sans prise de tête. Pour s'embrouiller avec moi, il faut me toucher."

Malgré sa déception, Yannick a souhaité tout le bonheur du monde à Mélina avec laquelle il est officiellement divorcé depuis le 16 juillet dernier.