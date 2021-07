Mélina (Mariés au premier regard) officiellement divorcée de Yannick : sa grande décision

Le vendredi 16 juillet était une journée spéciale pour deux couples de Mariés au premier regard 2021 (M6). Frédéric et Emeline, ainsi que Yannick et Mélina ont officiellement divorcé. Une fois la procédure terminée, cette dernière s'est exprimée en story Instagram et a fait part d'une grande décision.

Mélina et Yannick ont eu un véritable coup de coeur à la mairie de Grans. Ils se sont donc unis devant leurs proches et ont vécu une belle lune de miel. Malgré des hauts et des bas, les deux candidats avaient pris la décision de rester mariés à la fin du tournage. Malheureusement, ils ont fini par se séparer et l'ont annoncé le lendemain de la diffusion du dernier épisode. Et il n'y a semble-t-il aucun retour en arrière possible.

"Début du périple. Journée particulièrement angoissante", a annoncé la belle brune. Une fois arrivée à Paris, elle a annoncé qu'elle avait quitté le Sud de la France pour une "journée spéciale". Puis Mélina a révélé que Yannick et elle étaient désormais divorcés. C'est semble-il les yeux un peu gonflés par des larmes qu'elle est apparue en story une fois le rendez-vous terminé. "Ca y est. Je vais juste faire une story très brève parce que je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Le divorce est signé. Maintenant je ne veux plus de questions et je ne souhaite plus répondre aux questions concernant ce qu'il s'est passé. C'est acté, on a divorcé. La vie redémarre, continue, la page se tourne et le point final est posé", a-t-elle déclaré avant de remercier ses abonnés pour leur soutien. Espérons donc pour la jeune femme que les internautes respecteront sa volonté.

De son côté, c'est avec le sourire que Fred s'est dévoilé en story Instagram, le papier du divorce entre les mains. "Divorce signé. J'ai le sourire grâce à vous, alors merci", a-t-il écrit en légende.