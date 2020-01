Sarah (Mariés au premier regard) : Rencontre avec Rudy et refus de l'épouser

Lundi 13 janvier 2020, dans le nouvel épisode Mariés au premier regard (M6), les téléspectateurs ont eu un choc en apprenant que l'expérience était finie pour Sarah. La jeune femme qui était compatible avec deux hommes, Sylvain et Rudy, n'a finalement pas épousé le premier, qu'elle avait choisi lors d'un rendez-vous à l'aveugle. À la suite du décès de sa maman, le candidat a en effet subitement arrêté le tournage et leur mariage a été annulé. Il y a quelques heures, Sarah a réagi sur son compte Instagram, où elle a fait des révélations.

"De l'atypique dans l'atypique. Mon expérience fut improbable du début à la fin. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu pleinement mon aventure avec moi et sont tout autant frustrés et tristes que je l'ai été moi, mes proches et les membres de la production qui nous ont accompagnés", a-t-elle tout d'abord écrit. Puis, la jolie et discrète brune en a dit plus sur ce qu'il s'était passé ensuite. "Je n'ai jamais rencontré Sylvain puisqu'il a souhaité s'éloigner totalement du programme après cette triste nouvelle et ne pas donner suite. Nous avons tous respecté son choix. D'où son absence sur les réseaux sociaux. Je suis donc passée à autre chose."

C'est alors qu'on apprend qu'elle aurait pu épouser Rudy ! Un choix qu'elle a décliné. "La production m'avait proposé de finalement me marier avec Rudy. J'ai refusé cette option, car je ne trouvais pas ceci éthique, m'étant investie à fond dans mon mariage avec Sylvain. Rudy n'étant pas une roue de secours. D'autant plus que j'avais eu un réel coup de coeur pour Sylvain. Puis, j'ai rencontré Rudy en même temps que d'autres candidats de Lyon de cette saison. Rudy et moi sommes simplement amis, il n'a jamais été question d'une quelconque relation amoureuse avec lui." Leur complicité a été dévoilée en photo sur le compte Instagram de Rudy.