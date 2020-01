Rudy (Mariés au premier regard) et son mensonge : Sarah alertée par l'experte

Pour la première fois dans l'histoire de Mariés au premier regard, une candidate a dû choisir entre deux hommes, car le taux de compatibilité était similaire. Après avoir découvert une lettre avec les défauts et les qualités de Sylvain, un chauffeur de 33 ans, et de Rudy, un agent commercial de 36 ans, Sarah les a rencontrés à l'aveugle afin de prendre une décision. Et un détail a provoqué la colère des internautes. Rudy a deux enfants de 5 et 9 ans, nés de mères différentes. S'il n'a pas caché qu'il était père lors du speed-dating, le candidat a fait croire à Sarah que les deux petits avaient la même maman. Après avoir découvert ses explications sur Instagram le 7 janvier, c'est au tour de la candidate de s'exprimer sur le sujet auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Et elle a fait des révélations. Nous avons en effet appris qu'elle avait vite découvert le pot aux roses : "C'est l'experte, Estelle Dossin, qui me l'a dit après l'entretien à l'aveugle."

Mais Sarah l'assure, elle n'en a pas tenu rigueur à Rudy : "Je comprends que le contexte était particulier. On était tous les trois hyper stressés. Il y avait des équipes de tournage autour de nous. On se rencontrait sans se voir. Il voulait me plaire, il n'a peut-être pas bien répondu tout de suite." En revanche, elle n'aurait pas réagi de la même manière si elle avait été à la place de son prétendant. La raison ? Elle est "transparente" et ne voit pas où est le problème, car beaucoup de personnes ont des enfants issus de relations différentes aujourd'hui. "Le public s'est acharné et focalisé sur son mensonge. Pour nous, cela n'a pas été quelque chose d'énorme", a-t-elle conclu. Reste à savoir avec quel participant elle décidera de se marier.

Pour rappel, Rudy avait révélé en story Instagram qu'il s'était fait "allumer" depuis la diffusion de ladite séquence. "Oui, il y a eu ce petit passage, mais sachez qu'il y a quand même des montages, il faut en tenir compte. J'étais dans un contexte spécial, il y avait des caméras partout, une équipe de tournage qui nous observait, je n'avais pas beaucoup de temps avec Sarah. (...) Ce n'était pas le moment de parler de mon passé", s'était-il notamment justifié.