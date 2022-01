Frédérique (L'amour est dans le pré) : Sa mère toujours hospitalisée, elle donne des nouvelles

Frédérique a le coeur lourd depuis une quinzaine de jours. La maman de l'ancienne candidate de L'amour est dans le pré (saison 7, en 2012) est hospitalisée depuis un peu plus de deux semaines, à cause de la Covid-19. Face aux nombreux messages de soutien reçus après avoir annoncé la triste nouvelle, l'épouse de Pierre a donné de ses nouvelles sur Instagram, le 30 janvier 2022.

Sur son fil d'actualité, Frédérique a posté une photo sur laquelle on peut admirer son fils Gabriel (né en 2013) avec sa grand-mère. En légende, la brunette a souhaité remercier sa communauté pour ses nombreux messages bienveillants. Elle a ensuite expliqué ce qu'il s'était passé depuis sa dernière publication. "Maman est sortie du service réanimation et maintenant est dans le service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier de Périgueux. Les symptômes Covid continuent à aller et venir, d'où l'obligation de conserver de l'oxygène et son corps doit gérer son diabète et le Covid, et avec ses 78 ans (même si elle en a 50 dans sa tête!) c'est plus complexe et cela la fatigue beaucoup. Elle a donc aujourd'hui l'obligation d'un repos total. Nous espérons sa sortie d'ici une dizaine de jours, pour la ramener auprès de nous pour sa convalescence", peut-on lire en légende.

Frédérique a ensuite tenu à remercier le personnel soignant qui prend soin de sa maman et des autres patients avec le sourire, malgré la situation tendue liée à la crise sanitaire. Nul doute qu'elle donnera de nouveau des nouvelles de sa mère dès que la situation évoluera. En attendant, ses abonnés lui ont souhaité encore bien du courage pour surmonter cette épreuve.