Frédérique (L'amour est dans le pré) : Son père hospitalisé pour une tumeur

En 2012, Frédérique et Pierre sont tombés amoureux grâce à l'émission L'amour est dans le pré. Le couple qui s'est depuis marié et a eu un enfant, Gabriel (7 ans) vit toujours des jours heureux. Mais dernièrement, ils ont connu un moment difficile et ils ont tenu à remercier les professionnels de santé.

Il ne fait aucun doute que la petite famille applaudit tous les soirs le personnel soignant à 20h car comme ils l'ont révélé mardi 28 avril sur Instagram, le papa de Frédérique a été hospitalisé pour une tumeur. En légende de plusieurs photos du couple posant en compagnie du papa de Frédérique, il est écrit : "Quand ce qui est le plus important vient du coeur, quand on a envie de passer dans le futur encore de beaux moments en famille, quand on a le meilleur papa du monde, on est heureux de pouvoir remercier ceux qui rendent possible de le garder encore de longues années à nos côtés. Et nous tenons à remercier le service de chirurgie digestive de la clinique Saint Pierre de Perpignan qui a pris soin de mon papa à la chambre 413, pendant son hospitalisation pour une tumeur. Les aides-soignantes, infirmières et infirmiers, personnel d'entretien, premiers au front au dévouement naturel et à la bienveillance. Une pensée particulière pour Abel, Julie, Laidia, Ingrid et les autres. Sans oublier Martine C. au service cardio. Ces inconnus d'hier qui laisseront dans sa mémoire des sourires, ce petit mot drôle qui change les idées, l'écoute, la disponibilité de toutes ces personnes. Un grand merci."