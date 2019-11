Pierre (L'amour est dans le pré 7) endeuillé : sa mère est décédée

Depuis 2012, Pierre est un homme comblé. Grâce à sa participation dans L'amour est dans le pré, le producteur d'Armagnac a enfin trouvé sa moitié, qui répond au nom de Frédérique. Inséparables depuis leur rencontre, les tourtereaux ont même fondé une famille. Et oui, ils sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Gabriel. Très unis, ils se soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments.

Et Pierre aura certainement besoin de soutien les prochains jours à venir. L'ancien candidat du programme champêtre a annoncé le décès de sa mère Béatrice ce mardi 26 novembre sur Instagram. A travers un long texte accompagné d'un montage photo de souvenirs heureux avec sa maternelle, il lui rend tendrement hommage. "Si discrète, si bienveillante avec tout ceux qui croisaient sa route, ayant regardé mon parcours depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup d'amour mais aussi beaucoup de discrétion. Béatrice, ma maman s'en est allée vers les anges et la sainte vierge qu'elle a prié si souvent" inscrit-il avec émotion.

Et de poursuivre en s'adressant directement à elle : "Toujours joyeuse et positive, toujours aimante, tu t'en es allée rejoindre mon cher papa, ton Jacques, ton amour, parti il y a à peine deux ans à la même période. Bon voyage maman, de là-haut regardes nous souvent..."

Cette annonce a touché nombre de ses admirateurs, lesquels se sont empressés de lui exprimer des marques d'affection. Même Karine Le Marchand n'est pas passée à côté de cette publication. "Je me souviendrai toujours de ta maman qui insistait pour que je goûte ses canards...elle te couvait du regard, et priait pour que tu te poses auprès d'une femme aimante. Son voeux à été exaucé" a-t-elle commenté nostalgique et bienveillante. En effet, la mère de Pierre aura au moins eu la chance de voir son fils trouver l'amour, le vrai.