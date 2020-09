Freeze Corleone : Qui est le rappeur accusé d'apologie du nazisme ?

L'album de Freeze Corleone, La Menace Fantôme, cartonne. Normal, tout le monde a voulu écouter les morceaux mis en cause par la Licra, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui a estimé que l'artiste faisait l'apologie du nazisme dans ses textes.

Il n'en fallait pas plus pour que les titres pointés du doigt, Freeze Raël et Rap Catéchisme (en feat. avec Alpha Wann), soient supprimés de YouTube, signalés en masse par les internautes, et que Freeze Corleone perde son contrat avec Universal Music. Gérald Darmanin a même réagi et Freeze Corleone est désormais visé par une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste.

L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce rappeur très talentueux, aux paroles parfois osées. Cité comme une référence par beaucoup de rappeurs et doté d'une communauté de fans dévoués sur les réseaux, Freeze Corleone (28 ans) est bien plus influent qu'il n'y paraît.

Plébiscité par vos rappeurs préférés, adoré des puristes

collectif 667 (Lala &Ce, Kix Kaki et Ekip), formé à son initiative et révélé grâce à la mixtape 66.7 Radio, en 2014, sans jamais faire la moindre collaboration. "Je suis né aux Lilas, j'ai grandi à Pantin et j'ai fait mon lycée à Dakar", confiait-il aux Inrockuptibles en 2017. La Menace Fantôme, son album qui dérange, est loin d'être son premier. Depuis 2011, on dénombre neuf autres projets ayant fait, forcément, moins de bruit. Freeze Corleone est rattaché au

Zuukou Mayzie, artiste sénégalais du 667, Freeze Corleone "aurait pu être astrophysicien, qui était super fort en maths et qui se sert aujourd'hui de ce savoir scientifique dans sa musique". Dans ses punchlines, Freeze Corleone parle aussi bien religion que mangas. S'il cite le mollah Omar, Ben Laden et, depuis peu, Hitler, c'est que le rappeur a une fascination pour la question du mal. Outre les dictateurs, il parle également de Voldemort ou Thanos , grands méchants du cinéma. C'est justement sa plume, marquée par une forte utilisation des comparaisons, intelligente et réfléchie, qui avait su séduire jusque-là. D'après, artiste sénégalais du 667, Freeze Corleone "aurait pu être astrophysicien, qui était super fort en maths et qui se sert aujourd'hui de ce savoir scientifique dans sa musique".

Style très personnel, mystère, flows et textes excellents, discrétion : Freeze Corleone avait tout pour être adoré des puristes et reconnu des artistes plus mainstream (de Nekfeu à Vald). Si ses textes font aujourd'hui polémique, nul doute que sa communauté de fans fidèles ne fera que se rapprocher de lui. Après tout, on a bien pardonné à OrelSan les morceaux sexistes du tout début de sa carrière, ainsi qu'à Sexion d'Assaut)