Philippe Etchebest : Jolie déclaration d'amour à sa femme Dominique (EXCLU)

En plus de travailler étroitement avec son ancien protégé Camille Delcroix, candidat de Top Chef 2018, Philippe Etchebest travaille depuis des années au côté de sa femme Dominique. Une association amoureuse et professionnelle qui le comble parfaitement : "C'est un bonheur, c'est une chance. Heureusement !" Le chef de Cauchemar en cuisine et son épouse sont mariés depuis plus de vingt ans. Ensemble, ils sont les heureux parents d'un garçon prénommé Louis-Oscar (14 ans), adopté au Mexique en 2005.

Retrouvez Philippe Etchebest dans Objectif Top Chef saison 5, tous les soirs sur M6 à 18h35. Grande nouveauté, cette année, en plus des apprentis cuisiniers, des amateurs plus âgés tenteront également leur chance pour gagner leur ticket d'entrée pour Top Chef saison 11.