Freida Pinto, maman : premières photos de bébé, son prénom révélé

Freida Pinto et son mari Cory Tran ont accueilli leur premier enfant ! Le 21 novembre sur Instagram, le couple a dévoilé des photos du nouveau-né déjà bien chevelu. Si son visage n'apparaît pas, on le voit être dorloté par ses parents, déjà fous d'amour pour lui. Et le petit garçon de l'actrice indienne et du photographe est arrivé à point nommé, puisqu'il est né le même jour que son papa.

Sur son compte Instagram, l'ex-compagne de Dev Patel écrit : "Joyeux anniversaire Papa Cory ! Je te célèbre mon mari, ami et partenaire dans la vie. Te voir devenir non seulement un papa mais un super-papa me remplit de joie (...) Je suis tellement reconnaissante et amoureuse de la façon dont nous vivons ensemble. Je t'aime à la folie. Rumi-Ray, tu es un garçon chanceux !"

La maman du petit Rumi-Ray est donc au comble du bonheur, tout comme son mari. Ce dernier a remercié son épouse, à qui il a fait une véritable déclaration d'amour. "C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je pouvais demander. Merci pour notre doux garçon. Je t'admire de plus en plus chaque jour. Te regarder donner naissance à Rumi-Ray était vraiment un miracle, tu es une vraie guerrière", a-t-il noté sur le réseau social.

C'est au mois de juin que l'actrice vue dans Slumdog Millionnaire a annoncé sa grossesse. Au cours de l'été, elle a aussi révélé, sur le plateau du Kelly Clarkson Show qu'elle a épousé Cory Tran lorsque la pandémie de Covid-19 battait son plein.

Loin des grandes cérémonies, le couple s'est contenté du strict minimum. "Quand nous nous sommes fiancés, nous pensions que nous aurions un mariage magique (...) Je ne prévoyais pas un gros mariage à l'indienne. Cela allait être quelque chose de joli et simple... Et puis la Covid est arrivée (...) Nous nous sommes rendus au Honda Center à Anaheim, nous nous sommes mariés (...) puis nous sommes rentrés à la maison et nous avons fait une sieste l'après-midi ", a-t-elle raconté.

Les restrictions désormais levées, la trentenaire et son époux vont pouvoir se rattraper en donnant une superbe fête pour célébrer l'arrivée de leur bébé.