Fusillade dans une école au Texas : ce que l'on sait de Salvador Ramos, l'adolescent auteur du drame

Quelques jours seulement après le drame de Buffalo, l'Amérique a de nouveau été touchée par une fusillade, mardi 24 mai, dans une petite ville du Texas. Un évènement tragique, qui a causé la mort de 18 enfants et deux adultes. Salvador Ramos est l'auteur des crimes. Cet adolescent et citoyen américain de 18 ans n'aura pas réussi à s'échapper puisqu'il a été tué lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Depuis, les enquêteurs s'efforcent d'obtenir des informations détaillées sur le profil du jeune tueur. L'un des sergents aurait indiqué ignorer s'il était connu ou non des forces de l'ordre. En revanche, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a agi seul.

On sait aussi qu'il possédait un compte Instagram, supprimé depuis, sur lequel il avait déjà posté des armes, notamment deux fusils semi-automatiques achetés le jour de son 18ème anniversaire. C'est justement muni d'un fusil et d'une tenue paramilitaire qu'il a tiré sur les écoliers d'Uvalde. L'un de ses voisins l'aurait aperçu, avant la fusillade, se disputer avec sa grand-mère avant de lui tirer dessus et de partir commettre l'attaque.

Des comportements déplacés au sein d'un fast-food

Sur sa photo d'identité diffusée dans des médias locaux, on y voit un jeune homme sans expression, aux cheveux bruns mi-longs et au visage pâle. D'après le Washington Post, le jeune homme originaire du Dakota du Nord aurait déserté les cours ces derniers temps après avoir subi des insultes homophobes et des critiques sur ses habits. Des moqueries visant surtout sa situation financière décrite comme peu stable. Employé chez Wendy's, une chaîne de fast-food américaine, il aurait tenu à plusieurs reprises des propos déplacés et agressifs à l'égard des employés, à en croire certains de ses collègues qui se sont confiés au Daily Beast. Qualifié de "calme" et d'"anti-social" par ces derniers, le jeune homme aurait aussi, le 12 mai dernier, identifié une fille basée à Los Angeles sur l'une de ses photos d'armes à feu, avant de lui demander de la reposter sur son compte. Elle a assuré ne pas le connaître. Quelques jours avant l'attaque, Salvador Ramos aurait également envoyé à un ami une photo d'un sac à dos rempli de cartouches de fusils.

Mais malgré toutes ces informations, il est encore trop tôt pour les forces de l'ordre pour déterminer la raison exacte de cette fusillade.