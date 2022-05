Diaporama : Fusillade dans une école au Texas : ce que l'on sait de Salvador Ramos, l'adolescent auteur du drame

1 / 13 Fusillade dans une école au Texas : ce que l'on sait de Salvador Ramos, l'adolescent auteur du drame

2 / 13 Salvador Ramos, 18 ans, le tueur de l'école primaire d'Uvalde au Texas. Il a pénétré dans l'école et a abattu 19 enfants et 2 enseignants. Il a été abattu par les forces de l'ordre. © PD via Zuma Press/Bestimage





6 / 13 Proches des victimes de la fusillade à Uvalde (Texas) le 24 mai 2022.

7 / 13 Proches des victimes de la fusillade à Uvalde (Texas) le 24 mai 2022. Photo de Mikala Compton-USA Today Network/SPUS/ABACAPRESS.COM

