Fyre Festival : Kendall Jenner va devoir payer une très grosse amende !

Dans un post Instagram depuis supprimé, la soeur de Kim Kardashian et Kylie Jenner aurait fait croire à ses quelque 129 millions d'abonnés que le Fyre Festival "serait rempli de mannequins célèbres sur une île privée avec des expériences culinaires haut-de-gamme et une atmosphère luxueuse", a-t-il été affirmé dans les documents juridiques cités par Page Six. Un message posant deux problèmes : le mannequin n'a pas précisé qu'il avait été payé pour cette publicité, et pire, aurait induit ses fans en erreur en suggérant que son célèbre beau-frère, Kanye West, pourrait être de la partie en citant son label de musique G.O.O.D Music Family. "En fait, M. West n'a jamais eu l'intention de se produire au festival. Ce comportement démontre un véritable manque de bonne foi de la part de Mlle Jenner."

Le fondateur de l'événement, Billy McFarland, purge actuellement une peine de prison de 6 ans, après avoir plaidé coupable pour fraude. Il doit également rembourser près de 24 millions d'euros à ses investisseurs.