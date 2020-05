Gabano (La Villa) tout en muscles : photo de sa transformation physique

Révélé dans les Princes de l'amour, passé par la Villa des coeurs brisés et Les Marseillais vs le reste du monde, Gabano est devenu une personnalité emblématique dans le milieu de la télé-réalité. Le jeune homme a pourtant laissé de côté les tournages depuis un moment pour se consacrer à sa nouvelle carrière d'influenceur.

Avec plus de 500 000 abonnés à son compteur, Gabano partage essentiellement tous ses secrets pour avoir un corps de rêve. Adepte des salles de sport et d'une alimentation saine, il n'hésite jamais à dévoiler le résultat de ses efforts intensifs à coups de photos sexy sur Instagram. Il faut dire qu'accomplir ses objectifs fut un travail de longue haleine pour celui qui est considéré comme l'un des plus grands séducteurs du petit écran.

Quel mental !

Il y a quelques jours, il a d'ailleurs décidé de poster un avant/après saisissant afin de motiver sa communauté à suivre ses pas. Sur la première image, Gabano apparaît avec quelques rondeurs, tandis que sur la seconde, il s'affiche tout en muscles, avec des abdos en béton. "Je pense qu'il est temps de vous montrer cette photo ! Celle du AVANT/APRÈS. Aucun doute mes trainings et mes diètes ont fait leurs preuves ! Tout cela pour vous dire qu'avec de l'entraînement, une bonne diète et de la volonté tout est possible !! Vous êtes de plus en plus à suivre mes trainings et mes vidéos sur l'alimentation et je trouve ça vraiment super!! Je partage régulièrement avec vous tous mes entraînements et mes petits secrets pour que vous aussi vous puissiez atteindre vos objectifs. Maintenant, c'est à vous de jouer la Team !", légende-t-il, fier.



En commentaires, ils sont nombreux à avoir salué sa motivation et avoir été impressionnés par sa nouvelle silhouette impeccable. "Incroyable", "Bravo !!", "Beau résultat, j'avoue le changement j'adore", "Quel mental ! Un exemple", "Ces deux photos sont une source de motivation", peut-on lire.