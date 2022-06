Gad Elmaleh, Adil Rami et sa compagne... Pluie de stars au prestigieux gala de Patrick Mouratoglou

L'entraîneur de tennis et père de famille Patrick Mouratoglou, qui a coaché la Roumaine Simona Halep et la légende du tennis Serena Williams pendant plus de dix ans, a organisé un gala de charité le 19 juin au profit de la fondation Champ'seed. Celle-ci s'engage à aider de jeunes talents de tennis, n'ayant pas les ressources appropriées, à atteindre le haut niveau international. Des stars venues du monde entier ont participé à cette soirée. Pour être plus précis, 250 personnes au total, venant de tout horizon, étaient conviées à cet évènement.

Parmi celles-ci, des sportifs de haut niveau comme le Camerounais Francis Ngannou, champion des poids lourds UFC en titre, le compagnon de Léna Guillou et footballeurAdil Rami ou encore Lisa Leslie, trois fois MVP de la WNBA (ligue américaine professionnelle de basket-ball) et quatre fois médaillée d'or olympique. Sans oublier le champion du monde de kick-boxing Cyril Benzaquen et la joueuse de tennis à la retraite Mary Pierce.

500 000 euros de collectés

La musique était également à l'honneur ce soir-là, puisque la chanteuse britannique et gagnante du X-Factor, Louisa Johnson, a livré une performance impressionnante avec ses tubes "It's a Man's World" et "Respect". Une prestation suivie d'un DJ set sensationnel du producteur, remixeur et propriétaire de Yellow Productions, Bob Sinclar, avec The Avener. L'ancienne Miss France Sylvie Tellier et l'humoriste Gad Elmaleh étaient également de la partie.

500 000 euros ont été collectés pour la fondation à l'issue de cette soirée de prestige. L'ensemble des recettes de l'événement, y compris la vente aux enchères en direct, sera redistribué à la Fondation. Cette dernière, inaugurée en 2014, a déjà récolté près de 4 millions d'euros depuis sa création. Elle est devenue un facteur de soutien essentiel au développement optimal de plusieurs athlètes. Parmi les anciens de la Fondation figurent le tennisman grec Stefanos Tsitsipas, la finaliste de Roland-Garros Coco Gauff et la pépite danoise Holger Rune, qui possède au passage une soeur canon !