Gaëlle Voiry (Miss France 1990) tuée sur la route avec son mari : confidences de sa fille avant le procès

Le 28 septembre 2019, Gaëlle Voiry (Miss France 1990) est morte après avoir été percutée par une voiture, alors qu'elle était à vélo. L'accident s'est produit à Chens-sur-Léman, en Haute-Savoie, sur la route départementale 1005. Gaëlle Voiry était maman de trois enfants et n'avait que 50 ans. Cet accident a également fait perdre la vie à son mari, âgé de 52 ans.

Un peu plus tard, il a été révélé que le responsable des faits était un homme de 44 ans dont le taux d'alcoolémie était bien au dessus de la limite autorisée. Qui plus est, il roulait à une vitesse située entre 100 et 150km/h. La police l'avait d'ailleurs déjà contrôlé en plein excès à quatre reprises. Ainsi, le conducteur a été accusé de double homicide et son procès doit débuter ce mardi 11 mai 2021. Un véritable soulagement pour Anne-Charlotte, la fille de Gaëlle Voiry. "C'est quelque chose que j'attends depuis maintenant presque 2 ans afin de pouvoir terminer mon deuil. J'espère que la justice rendra un verdict à la hauteur des faits rapprochés. Car dans ce drame il n'y a pas eu 2 victimes mais 9 : notre maman, notre beau père et nous, les enfants. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes sans eux...", s'est-elle désolée auprès de Gala.

Anne-Charlotte espère que le procès permettra de sensibiliser sur les méfaits de l'alcool au volant. "Quand une personne prend la voiture en ayant bu et décide de rouler bien au dessus des limitations en ayant une conduite dangereuse elle a conscience de prendre des risques et donc elle doit les assumer", a-t-elle encore déclaré, rappelant que ce genre d'accident est "si brutal" pour la famille.

Après cet épisode judiciaire, il ne restera plus que les doux souvenirs de Gaëlle Voiry pour Anne-Charlotte et ses frères et soeurs. "Notre mère était la représentation parfaite de la femme moderne, et de la mère accomplie. Elle était persévérante, courageuse, sportive et si belle. (...) C'était une personne que l'on n'oubliait pas après l'avoir rencontrée", a-t-elle assuré.