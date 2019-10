Mort de Gaëlle Voiry (Miss France) : le conducteur déjà connu de la police

Le concours Miss France a perdu sa plus belle couronne. Gaëlle Voiry, élue reine de beauté tricolore de l'année 1990, est morte dans un terrible accident de la route le 28 septembre 2019. Elle avait 50 ans. Comme le rapportait Le Dauphiné Libéré, la maman de trois enfants se déplaçait à vélo quand elle a été percutée par une voiture et a succombé à ses blessures – après un arrêt cardio-respiratoire. Le conducteur, qui a provoqué la mort de deux personnes au total, devait subir une batterie de tests pour déceler les causes du drame. Or, selon les nouvelles informations du quotidien, le taux d'alcoolémie de l'homme de 44 ans a été estimé à 0,93g/L par litre de sang. Depuis 2019, la limite autorisée par la loi est de 0,5g/L – 0,2 pour les jeunes pilotes...

Double homicide, et une information judiciaire ouverte par le parquet de Thonon-les-Bains pour le conducteur, placé en garde à vue provisoire le lundi 30 septembre 2019. Sa conduite, jugée dangereuse, dépassait effectivement les limites puisqu'il roulait à une vitesse située entre 100 et 150km/h au moment des faits. Une tragédie qui aurait sans doute pu être pressentie : la police l'avait déjà contrôlé, en plein excès, à quatre reprises.

C'est un drame épouvantable

"Je suis très choquée. C'est un drame épouvantable... Gaëlle était une femme dynamique, très sportive, elle faisait beaucoup de ski et de vélo, déplore Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, dans les colonnes du Parisien. Il y a quelques années, on avait organisé à deux reprises un week-end d'intégration avec les Miss à Megève. Gaëlle était venue, elle skiait très bien. Elle était très sympathique. Elle avait été élue en 1990. A cette époque, les Miss étaient moins connues qu'aujourd'hui. Le concours était encore retransmis sur France 3. C'est fou que ce soit aussi dangereux de faire du vélo en France."

Une nouvelle malédiction Miss France

Les règnes des Miss France sont généralement source d'admiration, de bienveillance et de rigolade. Tous les ans, les grandes gagnantes du concours frémissent à l'idée de subir la fameuse malédiction Miss France, qui les voue à terminer leur règne célibataire, qu'elles le débutent accompagnée ou non. Mais un nouveau malheur, bien plus tragique, semble peu à peu s'installer dans les rangs des jeunes têtes couronnées. En avril 2019, une autre élue avait déjà été percutée par un tracteur : Morgane Rolland – deuxième dauphine de Miss Loire et Miss Pays stéphanois 2017 – renversée à vélo sous les yeux de son compagnon Teddy. Espérons que la loi des séries s'arrête dès à présent...