Mort de Gaëlle Voiry (Miss France 1990) : Pluie d'hommages après l'accident

Le 28 septembre 2019, Gaëlle Voiry, Miss France 1990, est morte. L'ex-reine de beauté de 50 ans est décédée dans un tragique accident de la route. Une disparition qui a peiné la famille Miss France comme en témoignent les différents hommages postés sur les réseaux sociaux.

Nathalie Marquay, Miss France 1987 et épouse de Jean-Pierre Pernaut, a fait part de son chagrin sur son compte Instagram. Elle a posté une photo de Gaëlle Voiry et a écrit en légende : "Je suis si triste : le destin nous prive d'un magnifique sourire, celui de Gaëlle Voiry. Notre Miss France 1990 est allée rejoindre les anges. Ta gentillesse, ta belle énergie, nos belles années ensemble et nos fous rires resteront à jamais gravés dans mon coeur. Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches."