Gareth Bale de nouveau papa : bébé a un prénom très original !

Le joueur gallois est papa pour la quatrième fois et c'est un petit garçon. Sa compagne, Emma a accouché le 7 juillet dernier et le nom choisi par Gareth Bale et son épouse est peu commun.

On peut être sportif de haut niveau, consacrer la majeure partie de son temps à son sport et avoir une vie de famille très équilibrée. C'est le cas de Gareth Bale, le footballeur gallois de 32 ans est un père de famille comblé. Déjà papa de deux petites filles, Alba Violet (née en 2012) et Nava Valentina (née en 2016), ainsi que d'un petit Axel Charles (né en 2018), le mari d'Emma Rhys-Jones vient de faire l'annonce de la naissance du quatrième enfant du couple. Tellement heureux d'accueillir un nouveau petit garçon dans ce monde Une heureuse nouvelle qu'il a partagé sur son compte Instagram. La superstar du foot qui évolue au Real Madrid avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema a annoncé à ses 44 millions d'abonnés la naissance de son deuxième fils le 8 juillet dernier. Pour accompagner une très belle photo en noir et blanc de sa main prenant les petits pieds dans son nouveau-né, le joueur a écrit ces quelques mots : "Tellement heureux d'accueillir un nouveau petit garçon dans ce monde". Mais le joueur, marié depuis juillet 2019 avec Emma ne s'est pas arrêté là puisqu'il a dévoilé le prénom de son petit dernier et il s'agit de Xander Frank. Un prénom pour le moins original et plutôt rare dans nos contrées, ce qui n'est peut-être pas le cas au Pays de Galles. En attendant, la nouvelle a été très bien accueillie par les fans du joueur puisque près de 600 000 personnes ont liké la publication à l'heure actuelle. Une magnifique nouvelle pour le joueur du Real Madrid et sa famille, même si connaissant ses relations avec sa belle-famille, il est possible que le petit Xander ne les voit pas de sitôt... En tout cas, son ancien club de Tottenham l'a félicité pour la nouvelle, tout comme son partenaire à Madrid, Lucas Vazquez.

S'il est moins flamboyant que par le passé sur les terrains de football, Gareth Bale continue donc d'être très prolifique en dehors !