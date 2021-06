Gareth Bale : Une belle famille sacrément encombrante, de gros dossiers...

L'Euro 2020 (ou 2021) a commencé vendredi 11 juin. Gareth Bale, une des stars du tournoi, entre de son côté en lice ce samedi 12. Le capitaine du Pays de Galles sera soutenu par toute une nation et par son épouse, Emma Rhys-Jones. Le couple discret pourrait faire de rares apparitions au stade, après avoir résisté à plusieurs scandales et faits divers...

Gareth Bale et Emma Rhys-Jones se connaissent depuis le lycée. Ils se sont fiancés en juillet 2016 et mariés au mois de juin 2019 sur l'île de Tagomago, à Ibiza, en Espagne. Seuls 60 invités, membres des familles et amis, avaient assisté à l'heureux événement. Le papa de la mariée, Martin, ainsi que ses grands-parents, John et Eva McMurray, n'y ont pas été invités.

"Je suis dégoûté, je n'arrive pas à croire ce qu'ils ont fait, avait confié John McMurray au tabloïd The Sun. Nous savions que le mariage approchait et bien sûr, nous attendions une invitation. Nous avons élevé Emma, j'étais comme un père pour elle quand son père était en prison." John et Eva McMurray avaient appris l'union de leur petite-fille dans les journaux, dix jours après la cérémonie. Lors du mariage, Emma Rhys-Jones s'est avancée vers l'autel au bras de son frère, Robert.

Un suicide, une disparition, une condamnation... "agitation" chez la belle-famille.

Ainsi, Gareth Bale et Emma Rhys-Jones avaient manifesté leur désir de s'éloigner de la famille de la jeune femme, dont les scandales et faits divers avaient retardé la tenue du mariage. "Il y a tellement d'agitation familiale dans leurs vies en ce moment qu'ils veulent se poser avant de se passer la bague au doigt. Ils sont toujours très amoureux mais ils ont beaucoup de problèmes à gérer", confiait une source du Daily Mail en 2018. Par "agitation familiale", l'informateur entendait un suicide, une arrestation et une condamnation.

En 2016, la tante d'Emma, Annabelle Williams, a été arrêtée pour possession de drogue et blanchiment d'argent. La même année, le père de la jeune femme, Martin McMurray, fut condamné à six ans de prison pour blanchiment d'argent. Il devait également rembourser les victimes de son escroquerie, à hauteur de 2,6 millions d'euros. Gareth Bale avait déjà des rapports tendus avec son beau-père, après que ce dernier ait publié une photo de son petit-fils sur internet sans lui demander.

En 2017, une mallette contenant 750 000 livres sterling (un peu plus de 837 000 euros), de la cocaïne et des montres a disparu du domicile des grands-parents d'Emma.

Le cousin de la jeune femme, Peter Williams, était de son côté en cavale après la violation d'une mise à l'épreuve. Pour finir, le beau-frère d'Emma, Alex Williams (le compagnon de la petite soeur d'Emma, Katie Rhys-Jones), s'est suicidé en novembre 2017, à l'âge de 29 ans. Le défunt était dans le viseur des services sociaux. Ne supportant pas de se savoir surveillé, le jeune homme s'est donné la mort en s'intoxiquant avec le gaz du pot d'échappement de la voiture de son grand-père à Cardiff. Emma Rhys-Jones avait rapidement pris l'avion pour rejoindre sa petite soeur au Pays de Galles.

La relation de Gareth et Emma a survécu à cette succession d'événements. Les deux époux sont désormais les parents de trois enfants, deux filles et un garçon prénommés Alba Violet, Nava Valentina et Alex (8, 5 et 3 ans).