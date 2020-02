Gaten Matarazzo, sa maladie rare : Il donne des nouvelles après l'opération

Depuis son rôle incroyablement touchant de Dustin dans Stranger Things (Netflix), Gaten Matarazzo aide à médiatiser une maladie qu'encore trop peu de personnes connaissent : la dysplasie cléidocrânienne. Cette maladie constitutionnelle de l'os cause un retard de la fermeture des fontanelles du crâne, des clavicules et des anomalies de la dentition. Gaten Matarazzo est, par exemple, dépourvu de dents du haut et de clavicules. Fin janvier, l'adolescent de 17 ans indiquait qu'il allait subir une nouvelle opération. Le 1er février 2020, il a annoncé sur Instagram qu'il était remis de sa chirurgie.

"À travers mon expression, pas vraiment reflétée sur cette photo, l'opération a été un succès complet. C'en était une importante, mais peut-être la dernière dont j'aurais besoin. Enfin pour l'instant j'espère. Ceux qui souffrent de dysplasie cléidocrânienne ont souvent des dents supplémentaires qui poussent sur la gencive. J'ai subi plusieurs opérations afin de les enlever et libérer celles qui auraient déjà dû pousser, vu mon âge", a-t-il écrit sur Instagram, partageant une photo de lui sur un lit d'hôpital, un pansement autour du visage.

"Lors de cette opération, une équipe incroyable de docteurs ont extrait 14 dents et exposé six de mes dents d'adulte. J'ai passé quatre heures en salle d'opération. Je me remets bien et je n'ai pas assez de mots pour remercier l'équipe qui s'est occupée de mon opération. Merci pour vos mots et votre soutien, ça veut dire beaucoup pour moi", a-t-il conclu. Il a pu recevoir le soutien d'amis et de proches, dont le jeune Jacob Tremblay, Bella Thorne,Millie Bobby Brown (illustre Eleven dans la série) et tant d'autres.