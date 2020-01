Gaten Matarazzo (Stranger Things) atteint d'une maladie rare: nouvelle opération

À 17 ans, Gaten Matarazzo est l'un des ados stars de la série Stranger Things (Netflix). Son adorable bouille et sa bienveillance en ont fait une personnalité internationale, adorée des réseaux sociaux. L'acteur américain a permis de médiatiser la maladie rare dont il est atteint, la dysplasie cléidocrânienne. Cette maladie constitutionnelle de l'os cause un retard de la fermeture des fontanelles du crâne, des clavicules et des anomalies de la dentition. Gaten Matarazzo est, par exemple, dépourvu de dents du haut et de clavicules.

Sa dysplasie cléidocrânienne l'oblige à subir plusieurs interventions chirurgicales. Le mercredi 29 janvier 2020, l'inimitable Dustin a partagé un selfie depuis son lit d'hôpital, indiquant qu'il s'apprêtait à entrer au bloc opératoire. "Opération numéro 4 ! C'était une grosse celle-là ! Pour en savoir plus sur la dysplasie cléidocrânienne et sur la manière d'aider ceux qui en souffrent, vous pouvez visiter le ccdsmiles.org", a indiqué Gaten Matarazzo en légende. "Bonne chance doudou ! Je t'envoie plein d'amour Gaten", a commenté Millie Bobby Brown, sa partenaire d'écran dans Stranger Things.