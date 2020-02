George Clooney et Amal : Leur luxueuse demeure inondée en Angleterre

Située sur une île sur la Tamise, dans la région du Berkshire, la confortable demeure de George Clooney et son épouse Amal est inondée. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 20 février 2020, photos à l'appui, le jardin, le court de tennis, la véranda et la dépendance situés sur le domaine que possède le couple sont sous les eaux à cause de pluies torrentielles qui s'abattent sur le Royaume-Uni depuis plusieurs jours. La bâtisse principale, datant du XVIIe siècle, est quant à elle encore au sec.

Ce n'est pas la première fois que le domaine de 1,6 hectare subit une inondation puisque, déjà en 2016, les jardins avaient été submergés. C'est cette même année que l'acteur de 58 ans et l'avocate de 42 ans se sont installés dans cette maison avec leurs jumeaux Ella et Alexander (2 ans), après 18 mois de rénovation. Si le prix d'achat n'a jamais été révélé, on sait que la demeure avait été mise en vente en septembre 2014 pour 7,5 millions de livres (environ 9 millions d'euros). Plusieurs médias britanniques l'estiment aujourd'hui à plus de 14 millions d'euros grâce aux aménagements effectués par le couple : une piscine, une véranda, un jacuzzi, une terrasse, une salle de gym ou encore un cinéma privatif.