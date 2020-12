George Clooney : Grosse perte de poids et hospitalisation d'urgence... Il raconte

La star a véritablement donné de sa personne pour ce nouveau projet ambitieux ! Le 23 décembre 2020, les abonnés Netflix pourront enfin découvrir le film de science-fiction The Midnight Sky [Minuit dans l'univers], de et avec George Clooney. En tournée de promotion depuis plusieurs jours, l'acteur américain a récemment confié au Mirror avoir été hospitalisé quatre jours seulement avant le début du tournage en Finlande, à l'automne 2019...

Le mari d'Amal Clooney a été conduit aux urgences avec de vives douleurs à l'estomac et ce, après avoir perdu près de 11 kilos pour interpréter son nouveau personnage : celui d'Augustine, un scientifique solitaire basé en Arctique, atteint d'un cancer, qui tente l'impossible pour empêcher l'astronaute Sully et son équipage de rentrer sur Terre. Car il sait qu'une mystérieuse catastrophe planétaire est imminente...

Le diagnostic est rapidement tombé : George Clooney souffrait d'une pancréatite, une inflammation du pancréas. "Je pense que j'essayais trop de perdre du poids rapidement et je ne prenais probablement pas soin de moi", l'acteur de 59 ans a-t-il expliqué. "Ça a pris quelques semaines pour aller mieux et en tant que réalisateur, ce n'est pas facile car on a besoin d'énergie. Nous étions sur ce glacier en Finlande, ce qui a rendu le travail beaucoup plus difficile. Mais cela a certainement aidé avec le personnage. C'est plus gros que tout ce que j'ai fait auparavant et c'était comme dompter l'indomptable pour y arriver. Mais c'était fun vous savez", a-t-il ajouté lors de cette interview en visioconférence depuis sa demeure de Los Angles, où il est confiné en famille depuis le mois de février.

La star oscarisée a peut être perdu du poids, mais elle a gagné autre chose au change : une grosse barbe ! Un nouveau look façon bucheron négligé qui n'a pas vraiment fait l'unanimité à la maison : "J'ai laissé pousser une grosse barbe moche et mon fils [Alexander, 3 ans] l'a adorée parce qu'il y cachait des choses, ce dont je ne m'apercevais pas avant d'aller travailler en me disant 'Oh, il y a une sucette collée dans ma barbe'. Mais ma femme et ma fille [Ella, 3 ans] étaient très contentes quand je l'ai rasée parce qu'il était très difficile de trouver un visage sous tout ce bazar."