George Clooney s'installe dans le Var : les habitantes locales en émoi, leurs rêves bientôt brisés ?

Il fait briller le cinéma à l'international, mais c'est en France qu'il aurait choisi de poser pied. C'est ce qu'assurent les nouvelles rumeurs, promettant l'arrivée prochaine de George Clooney et de son épouse Amal dans le Var. C'est d'ailleurs Var-Matin, le journal local, qui a rapporté l'information. Le couple serait sur le point d'acheter le domaine de Canadel, une propriété de 170 hectares avec bastide provençale du XVIIIe siècle, jardin à la française, des centaines d'oliviers et dix hectares de vignes. La valeur ? 8 millions d'euros. "La transaction n'est pas encore signée, mais c'est quasiment fait", confiait un anonyme au quotidien.

En attendant la fameuse signature, les habitants de la région s'impatientent ! Ce large domaine se situe à deux pas du Vallon de Cavaillon et non loin de la commune de Brignoles. Autant dire que les gens du coin ont hâte de vivre leur propre festival de Cannes dans les ruelles. "Je vais aller me balader par là-bas, rien que pour voir ses beaux yeux", s'amuse une passante auprès de LCI. "C'est super qu'il vienne dans le secteur, ajoute une coiffeuse. Ce serait intéressant de le voir". Il se pourrait, hélas, que tous ces rêves ne s'effondrent. George et Amal Clooney ne sont pas encore propriétaires et le domaine de Canadel aurait déjà été promis à un autre acquéreur - pour 2 millions de moins, d'ailleurs.

Qui sera le nouveau propriétaire de Canadel ?

L'information a très vite fait le tour du monde. Tant et si bien qu'elle est arrivée aux oreilles de Me Guy Azzari, l'avocat de l'acheteur initial, un investisseur local. Aucun contrat n'aurait été signé, mais une vente dite "parfaite" aurait déjà été conclue, "pour le cas où le vendeur passerait outre et vendrait néanmoins avec le concours d'un notaire le bien à une tierce personne, en l'occurrence Monsieur Clooney, il régnera une incertitude sur le bien immobilier, précise l'avocat niçois. Si une vente devait intervenir, j'assignerai également en annulation de la vente régularisée en fraude des droits de mon client, ce qui aura pour effet de créer une incertitude juridique pour l'acquéreur pour une longue durée." Pas sûr que George Clooney sirote des rosés avec Brad Pitt, qui habite à quelques kilomètres au château de Miraval, cet été...