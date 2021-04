Diaporama George Clooney s'installe dans le Var : les habitantes locales en émoi, leurs rêves bientôt brisés ?

Exclusif - George et Amal Clooney fêtent leur cinquième anniversaire de mariage au restaurant "4 Charles Prime Rib" à New York.

Exclusif - George Clooney enlace Ben Affleck le dernier jour du tournage du film "The tender bar" à Ipswich. Le 14 avril 2021.

Exclusif - George Clooney dirige son nouveau film "The Tender Bar" à Wakefield le 5 avril 2021.

Exclusif - Ben Affleck et George Clooney sont sur le tournage du film "The tender bar" à Ipswich le 14 avril 2021.

George Clooney et sa femme Amal Alamuddin Clooney à la première de "Catch 22" à Londres.

George Clooney et sa femme Amal Alamuddin Clooney sont à New York pour fêter leur 5e anniversaire de mariage, le 27 septembre 2019.

George Clooney et sa femme Amal Alamuddin Clooney - Soirée caritative International Law benefit à The Frick Collection à New York, le 1er octobre 2019.