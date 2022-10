George et Amal Clooney ultra complices, Billie Lourd très enceinte, Julia Roberts ose un sacré décolleté

Décidément, ils ne se quittent plus d'une semelle ! Alors qu'ils sortent à peine de l'Annual Academy Museum Gala, durant lequel ils ont défilé sur un incroyable tapis blanc main dans la main, George Clooney et son épouse Amal se sont rendus, le lundi 17 octobre 2022, à l'avant-première américaine du film Ticket to Paradise, à Los Angeles. Et pour cause : le comédien tient, dans cette comédie romantique inédite signée Ol Parker, le premier rôle masculin. Celle qui fait lui donne la réplique, sur grand écran, n'est pas une sublime avocate libano-britannique, certes... mais bien Julia Roberts. C'est pourquoi tout ce petit monde s'est retrouvé lors de la projection organisée en Californie.

Le 17 octobre 2022, le réalisateur Ol Parker est effectivement venu défendre son nouveau long-métrage et a retrouvé, au passage, l'équipe avec laquelle il a travaillé sur le film. George Clooney, accompagné de sa délicieuse épouse, était de la partie, évidemment, tout comme Julia Roberts, le très sexy et très frenchie Lucas Bravo, star de la série Netflix Emily in Paris, mais aussi Maxime Bouttier, Kaitlyn Dever, Jessica Hall, Karlee Perez, Hannah Brown, Zack Lugo, Emma Brooks, ou encore Billie Lourd très enceinte. En septembre 2022, la fille de Carrie Fischer, et petite-fille de Debbie Reynolds, avait annoncé publiquement qu'elle attendait son deuxième enfant. Mariée à Austen Rydell, heureuse en ménage, elle est déjà maman d'un petit garçon de 1 an baptisé Kingston Fisher Lourd Rydell.

Il faut croire que les spectateurs français ont eu beaucoup de chance. Si le film Ticket to Paradise a été présenté, en Amérique, le 17 octobre 2022, il est diffusé dans nos salles obscures, un peu partout dans le pays, depuis le 5 octobre dernier. Deux semaines, déjà ! Dans cette comédie romantique, George Clooney et Julia Robert forment un couple séparé qui se retrouve afin d'empêcher sa fille de commettre la même erreur qu'ils ont commis autrefois, celle de céder au coup de foudre. Si vous ne l'avez pas vu, réjouissez-vous. Il est toujours au programme...