Lily Collins en mini-jupe, Lucas Bravo très barbu... les héros d'Emily in Paris se retrouvent !

Le PaleyFest LA est produit par The Paley Center for Media, baptisé ainsi en l'honneur de William S. Paley, le fondateur de la CBS. L'évènement a accueilli de nombreuses autres célébrités, venues à la rencontre des téléspectateurs, notamment les casts des séries comme le hit international Netflix Riverdale, Better Call Saul, NCIS, NCIS Los Angeles, NCIS Hawaii, Cobra Kaï, Hacks, Ghosts & The Neighborhood, Black-ish, Superman & Loïs et This is us - adapté en France avec Marilou Berry dans Je te promets. Rendez-vous l'année prochaine pour toujours plus de rencontres !