George Michael : Fadi Fawaz a pris des photos du cadavre, "bleu et froid"

L'ancien petit-ami du regretté chanteur anglais George Michael a admis avoir pris son cadavre en photo, le jour de sa mort. Dans une vidéo visionnée par le Daily Star, Fadi Fawaz aurait assuré de lui même avoir pris ces photos morbides. "J'ai pris ces photos de lui lorsqu'il est mort", aurait-il déclaré. Il dit les avoir prises après l'avoir découvert "froid et bleu" et serait désormais apeuré par ceux qui essayent "de l'avoir" à cause de ses photos.

Le tabloïd britannique assure également que Fadi Fawaz aurait publié cette vidéo sur sa page Facebook officielle, avant de la supprimer deux heures après. Pour rappel, le très populaire George Michael - de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou - est mort le 25 décembre 2016, à l'âge de 53 ans. Les propos de Fadi Fawaz collent avec son déchirant appel au 999 (secours britanniques) qui a leaké en février 2017.

On entendait son ancien petit-ami dire que George Michael était "froid et bleu". "J'ai essayé de le réveiller mais ce n'est pas possible. Il est parti. Il est bleu. C'est George Michael. Je crois qu'il est mort", expliquait-il, en larmes, au Samu britannique.

Malgré d'innombrables rumeurs d'overdose ou de suicide, l'enquête sur les causes de sa mort a révélé que George Michael était décédé naturellement. Il a succombé à une "cardiomyopathie dilatée avec myocardite", soit un affaiblissement du muscle cardiaque, et d'une "stéatose hépatique", qui se traduit par une accumulation de graisse dans les cellules du foie. Dans les années qui précédèrent sa mort, l'immense artiste à qui l'on devait Careless Whisper, Last Christmas, Faith ou encore One More Try avait lutté contre des problèmes d'addictions, qui avaient affaibli son corps.