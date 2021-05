George Weah : Son fils George Weah Junior condamné à de la prison avec sursis

George Weah Junior va calmer ses ardeurs ! Le fêtard et fils du président du Libéria George Weah vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis. Il était accusé de tapage par ses voisins, qui ont subi les nuisances de ses soirées dignes d'Ibiza...

George Weah Junior a appris sa condamnation vendredi 7 mai 2021. Le tribunal correctionnel de Versailles lui a infligé une peine de 6 mois de prison avec sursis, dépassant ainsi les réquisitions du parquet, qui en avait demandé trois. Le fils du président libérien et ancien footballeur George Weah devra également verser plus de 20 000 euros au total aux plaignants, à titre de dommages et intérêts, ainsi que pour couvrir leurs frais de justice. Maître Ludovic Tardivel, avocat d'un couple de voisins victimes des nuisances, a approuvé cette condamnation, en précisant que "[ses] clients ont subi pendant plus de deux ans des soirées de boîtes de nuit, 'à la Ibiza'." "On ne parle pas de petites fêtes entre amis", a-t-il ensuite ajouté.

George Weah Junior a témoigné au cours de l'audience. Il a reconnu les faits, comme dans une interview accordée au Parisien suite à son interpellation par la police du 8e arrondissement, suite à sa participation à une soirée interdite par les restrictions en vigueur.