Géraldine Nakache et Manu Payet divorcés : "Nous sommes restés ensemble 9 ans..."

"J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place. Qu'importe l'endroit", chantait Céline Dion dans sa chanson culte ayant inspiré le titre du film réalisé par Géraldine Nakache, sorti en 2019. Dans la vraie vie, ces mots qui évoquent une belle et solide histoire d'amour n'ont malheureusement pas trouvé d'écho chez l'actrice. Alors qu'elle pensait sans doute avoir trouvé l'homme de sa vie en la personne de Manu Payet, le couple s'est séparé après neuf ans de relation.

En 2015, interrogée par le magazine Marie France, Géraldine Nakache avait accepté d'évoquer avec franchise son divorce d'avec Manu Payet. "Divorcer aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. N'empêche, pendant plusieurs semaines, des photos volées ont été publiées et j'étais surtout embarrassée pour mes parents", disait-elle. Ils s'étaient mariés en 2009 pour finalement divorcer en 2011. Mais leur relation amoureuse avait duré en réalité bien plus longtemps que cela. "C'était très doux, très confortable. Nous sommes restés ensemble neuf ans. Ce que nous apprend la vie, c'est qu'une vie de couple, c'est un petit combat. Parce que ça s'entretient, ça se bichonne, ça se nettoie, ça se polit...", avait de son côté ajouté Manu Payet dans des propos relatés par Télé Star.

Après ce dur divorce, Géraldine Nakache (41 ans) et Manu Payet (46 ans) sont-ils toutefois restés en bons termes ? Tout porte à croire que oui ! En 2012, on pouvait ainsi les retrouver se donnant la réplique et faisant la promotion du film Nous York, réalisé par Géraldine. En 2018, alors qu'il était maître de cérémonie de la soirée des César, Manu Payet avait aussi fait venir son ex-épouse sur scène à ses côtés.

Depuis cette séparation, les anciens amants ont refait leur vie. Géraldine Nakache est notamment devenue maman d'une petite fille prénommée Sarah (née en 2016), de son remariage avec Jérôme Elie-Betiya. Quant à Manu Payet il est lui devenu papa d'une fille prénommée Lydie (née en 2017) issue de sa romance avec une certaine Pauline.