Gerard Butler : Amoureux et complice avec Morgan Brown

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions d'admirateurs ! Ceux de Gerard Butler tentent de suivre l'évolution de sa relation tumultueuse avec Morgan Brown. Après une récente rupture, le couple tendre et complice s'est reformé sur le tapis rouge d'une avant-première...

Gerard Butler et Morgan Brown sont en couple depuis 2014. Ils n'ont jamais officialisé leur romance et se sont séparés et rabibochés à maintes reprises. La dernière en date a eu lieu mardi soir (20 août 2019). L'acteur de 49 ans et la charmante décoratrice d'intérieur ont assisté à l'avant-première du film La Chute du président, dont Gerard Butler est le héros.

Gerard et Morgan ont échangé plusieurs baisers face à des photographes comblés ! Le photocall de cette projection a également vu passer la sublime Jada Pinkett Smith, Morgan Freeman, Kelly Osbourne, Derek Hough et sa compagne Hayley Erbert.

Dans La Chute du président, Gerard Butler incarne Mike Banning, un agent des services secrets accusé d'être le cerveau d'une tentative d'assassinat du président américain, Allan Trumbull, joué par Morgan Freeman. Poursuivi par le FBI, Mike Banning va devoir combattre pour survivre et trouver l'identité de celui qui menace la vie du président.

Le film sortira en France le mercredi 28 août 2019.