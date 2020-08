Gerard Butler célibataire : c'est fini avec Morgan Brown, après 6 ans d'amour

Après six ans d'une romance marquée par des pauses et des retrouvailles, c'est bel et bien terminé entre Gerard Butler et Morgan Brown. Comme l'a confirmé le magazine Us Weekly le 19 août 2020, l'acteur écossais et sa chérie travaillant dans l'immobilier sont aujourd'hui séparés, mais ils "gèrent la rupture avec maturité". Le couple, dont la dernière apparition remonte au mois de juillet à Malibu, n'a pas encore confirmé cette séparation.

Fin 2016, Gerard Butler et sa compagne s'étaient déjà séparés, avant de renouer à l'été 2017. Puis l'acteur de 50 ans avait confié apprécier son statut de célibataire lors d'une interview accordée à People à l'automne 2017, déplorant tout de même n'avoir que trop peu de temps à consacrer à sa vie sentimentale. "Je n'ai pas de vie personnelle", avait alors affirmé la star de 300, qui espérait toujours fonder une famille : "Dans cinq ans, je veux être en couple. J'adorerais avoir un ou deux enfants, il est temps."

Gerard Butler et Morgan Brown s'étaient finalement retrouvés l'an dernier : ils avaient pleinement affiché leur complicité lors de la première du film La Chute du Président, en août 2019. Toujours selon une source du magazine Us Weekly, l'acteur de PS : I Love You "n'a pas pu se poser complètement avec Morgan et s'engager".

Malheureux en amour, reste à voir si Gerard Butler sera plus heureux côté carrière avec la sortie cet été de son nouveau film catastrophe Greenland - Le dernier refuge. Un long-métrage dans lequel il interprète un certain John Garrity, lancé dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre avant qu'une comète ne s'y écrase. Alors que l'urgence devient absolue et que les catastrophes s'enchaînent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu de ce chaos. Actuellement au cinéma.