Gérard Depardieu proche de Vladimir Poutine : quand son ex venait à sa rescousse

Carole Bouquet, Hélène Bizot, Karine Silla, Clémentine Igou, sa compagne actuelle... elles sont nombreuses à avoir craqué pour les beaux yeux de Gérard Depardieu. Mais s'il y a une histoire qu'il conserve précieusement en mémoire, c'est sans doute celle partagée avec Elisabeth Guignot. Pour cause : c'est avec elle qu'il a eu ses deux aînés, Julie et Guillaume Depardieu - décédé, hélas, en octobre 2008, à l'âge de 37 ans, des suites d'une pneumonie.

Bien que sa moitié soit aujourd'hui romancière, Gérard Depardieu a toujours eu un penchant pour les comédiennes. Il avait rencontré Elisabeth Guignot en 1970 dans un cours de théâtre. Fou d'amour, les tourtereaux n'avaient pas perdu une minute et s'étaient mariés dans la foulée. Bien sûr, Elisabeth Guignot n'est pas célèbre que pour avoir partagé la vie d'un monstre sacré du cinéma. Actrice, elle a tourné, notamment, pour Vincent Lindon, Maurice Pialat ou encore Jacques Deray.

C'est absurde de taper comme ça sur lui

Leur romance a duré plus longtemps que prévu. Sur le papier, en tout cas. Séparés en 1992, Gérard Depardieu et Elisabeth Guignot ont officiellement divorcé en 2006, après quatorze années de procédure. "Moi quand je me suis marié, ça faisait partie d'une espèce d'équilibre, en même temps que la parole que je retrouvais et le théâtre que j'abordais", confiait l'acteur au magazine Elle en 2020. N'allez pas croire, pour autant, que ces deux-là sont en mauvais termes. Au contraire. A la moindre occasion, la maman de Julie et Guillaume Depardieu n'hésite pas à monter au créneau pour défendre son ex.

Quand Gérard Depardieu a décidé de s'allier à Vladimir Poutine et de prendre la nationalité russe - bien avant que n'éclate la guerre en Ukraine -, Elisabeth n'avait pas hésité à sortir les griffes sur les ondes de la radio RTL. "Les gens sont déchaînés parce qu'il représente beaucoup, rappelait-elle. Justement, il représente la France. C'est d'autant plus absurde de taper comme ça sur lui, alors qu'il était si facile peut-être de le récupérer..." Aujourd'hui, après ses critiques sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, le comédien vu récemment dans Maigret pourrait bien devenir persona non grata chez Poutine. De quoi faire de nouveau réagir Elisabeth sur le sujet ?