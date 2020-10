Gérard Depardieu : Sa mère a tenté d'avorter à l'aide de dangereuses méthodes

Imaginer le cinéma français sans lui, c'est un peu comme servir un kir sans crème de cassis. Et pourtant, Gérard Depardieu a bien failli ne jamais voir le jour puisque sa mère a tenté de se débarrasser de lui quand elle était enceinte. C'est ce que le comédien de 71 ans raconte dans sa nouvelle biographie Ailleurs - sortie au Cherche Midi le 8 octobre 2020. Un passage qu'il a également détaillé en faisant un tour sur TF1 dans l'émission Sept à huit. "Elle voulait se barrer, comme toujours dans un couple quand il y a de la destruction, précise-t-il. Elle était enceinte de moi et donc, le meilleur moyen c'était d'essayer d'avorter puisqu'il n'y avait pas les médecins ou la contraception comme on peut avoir maintenant."

J'ai des frères et des soeurs que je ne vois jamais

C'est sa vie à elle qu'elle a mis en danger. Ne sachant comment dire au revoir à son bébé, Alice Marillier, la mère de Gérard Depardieu, a usé des moyens du bord. "Des aiguilles à tricoter, des queues de cerises, enfin, toutes le méthodes qui étaient bonnes", explique l'acteur. "Je l'ai appris tout de suite. Quand elle m'a eu elle était très contente, rassure-t-il. Elle me caressait la tête en me disant 'Et dire que j'ai failli ne pas t'avoir'. Et c'est pour cette raison que je ne me suis jamais senti lié à une famille. J'ai des frères et des soeurs que je ne vois jamais. Et puis je suis parti très tôt, à 13 ans ou 14 ans."

S'il a vite coupé le cordon avec sa mère, reste que Gérard Depardieu cultive une admiration sans borne pour les femmes, qu'il préfère infiniment à ses collègues masculins. Ses binômes favoris ? Catherine Deneuve, sa "petite chérie", Isabelle Huppert ou Isabelle Adjani. Quand il a décidé de pousser la chansonnette, c'était en susurrant les mots écrits par son ex-femme Elisabeth - maman de Guillaume et de Julie. Avant d'épancher ses propres mots sur le papier, le comédien avait choisi ceux de Barbara. Il les a chantés sur les plus belles scènes de France, dont le Festival de Ramatuelle. "Ses textes, c'est magnifique, s'émerveillait-il dans le magazine Elle. 'Dis, quand reviendras-tu ?', cette femme qui attend et qui dit 'Merde je m'en fous !'. Les chansons qu'elle a écrites sur ses traumatismes, L'Aigle noir, sur le viol, Nantes, sur le pardon qu'elle accorde à son père." Voilà, sans doute, où leurs sensibilités artistiques se sont retrouvées...