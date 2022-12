Gérard Depardieu : Son incroyable hôtel particulier qui vaut 50 millions d'euros

Avec une telle carrière, et de tels cachets dès qu'il tourne dans un film, on se doutait que Gérard Depardieu n'habitait pas un 15m2 situé en banlieue lointaine. Vous l'ignoriez peut-être, mais le comédien a carrément été propriétaire d'un immense hôtel particulier en plein coeur du 6e arrondissement de Paris, rue du Cherche-Midi, dans le quartier historique de Saint-Germain-des-Près à côté du jardin du couvent des Petites Soeurs de la Visitation. Difficile de s'y sentir à l'étroit puisque la propriété s'étend sur 1800m2 environ. Rien que ça !

La France, j'y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre

Malheureusement, tant de luxe n'a pas suffi à Gérard Depardieu qui a, un temps, tenté de se séparer de son bien immobilier. En 2012, alors que le comédien souhaitait s'installer en Belgique - avant même de fondre d'amour pour la Russie et de s'acoquiner avec Vladimir Poutine -, il avait confié son hôtel particulier à l'agence immobilière Dalien Féau... qui avait estimé le prix de ce bâtiment de prestige à 50 millions d'euros. "La France, j'y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre", déclarait l'acteur à qui voulait l'entendre. Pour autant, difficile de savoir s'il a trouvé, depuis, acquéreur. Selon les informations du journal Le Figaro, son hôtel particulier n'a jamais été retiré du marché. Il serait donc toujours possible de le visiter, si vous avez le budget en poche, évidemment.

L'hôtel particulier de Gérard Depardieu dispose, bien sûr, d'un luxe certain. Il comprend deux bâtiments, dont un atelier immense aménagé sur trois étages et l'hôtel Chambon, un monument historique construit au XIXe siècle. Vivre là-bas, c'est profiter de jardins suspendus, d'un accès incroyable aux toits de Paris, d'un décoration de style parfois Empire, parfois Art Déco, parfois minimaliste. Une vingtaine de pièces, dix chambres, un ascenseur et une piscine intérieure complète le tableau. Si tout ceci vous fait envie et que vous disposez de 50 millions d'euros, n'hésitez plus. A moins que le prix n'ait augmenté, lui aussi, en raison de l'inflation...