Gérard Hernandez (Scènes de ménages) : cette "vulgarité" qui l'a presque fait décliner le rôle de Raymond

En 2009, M6 a lancé une série qui se révèlerait culte : Scènes de ménages. Le concept est simple mais efficace, celui de suivre les prises de bec de couples de générations différentes. Et après tant d'années, le succès est toujours au rendez-vous ! Gérard Hernandez peut le confirmer, lui qui est au casting depuis les tous débuts. Il interprète le rôle de Raymond, un homme qui se crêpe le chignon avec sa femme Huguette (jouée par Marion Game). Pourtant, le comédien de 90 ans aurait bien pu ne jamais apparaître dans la série. Et pour cause, il était prêt à refuser l'offre !

C'est dans le dernier numéro du magazine Schnock qu'il a fait ces révélations. Gérard Hernandez n'était en effet pas tellement intéressé pour rejoindre la pastille humoristique de la sixième chaîne en raison de la version espagnole qui la précédait. "J'avais vu la version originale espagnole et c'était d'une vulgarité...", a-t-il lâché à nos confrères. Mais heureusement pour les fans du programme, la production n'avait pas dit son dernier mot et à tout fait pour le convaincre de changer d'avis. "Ils ont insisté, et puis l'adaptation était plutôt pas mal", a-t-il reconnu. Et aujourd'hui, il "ne regrette pas d'avoir accepté !".

Gérard Hernandez mal payé dans Scènes de ménages

Ce qu'il peut regretter en revanche, c'est peut être de ne pas être suffisamment rémunéré pour faire rire chaque soir les Français. Car, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Gérard Hernandez ne se remplit pas vraiment les poches comme il l'a récemment révélé dans Les Grosses Têtes, sur RTL. "Enfin une paye, moi j'appelle ça une aumône", avait-il lâché face à un Laurent Ruquier étonné.

Qu'à cela ne tienne, à l'instar de Valérie Karsenti et Frédéric Bouraly également présents depuis la première saison, pas question pour lui de renoncer à son rôle. Et lorsqu'il ne partage pas l'écran avec Marion Game, Gérard Hernandez accepte d'autres projets pour la télé, comme la série Myster Mocky présente en 2019 ou Mystère à Paris en 2018. Il prête aussi parfois sa voix pour des films d'animation. Le plus récent date de 2020, c'était pour Josep.