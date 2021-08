Gérard Holtz et sa femme Muriel Mayette : pause câlin au Festival de Ramatuelle

Les festivités continuent en Provence-Alpes-Côte-d'Azur ! Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le 11 août 2021, c'est Alain Souchon qui clôturera le Festival de Ramatuelle en offrant au public une performance musicale d'1h30 sans interruption. Quelques heures plus tôt, les planches du Théâtre de Verdure accueillait un spectacle tout autre puisque c'est la troupe de la pièce Chat en poche qui donnait de la voix.

Comme vous le savez, tous les arts se mélangent au Festival de Ramatuelle. Pierre Blain, Augustin Bouchacourt, Jonathan Gensburger, Pauline Huriet, Thibaut Kuttler, Sophie de Montgolfier, Ève Pereur et Sarah Schinasi ont d'abord été aperçus en répétitions, le 10 août 2021, finalement sous le feu des projecteurs. Dans l'audience, certains ont également reconnu le journaliste et commentateur sportif Gérard Holtz, venu pour applaudir le spectacle avec fougue. Et pour cause. C'est sa charmante épouse, Muriel Mayette-Holtz, qui était en charge de la mise en scène.

Dix-sept ans d'écart

Gérard Holtz est marié à Muriel Mayette-Holtz depuis l'année 2013. S'il a 17 ans de plus que la réalisatrice et comédienne, celle-ci n'y "pense jamais". "Bien sûr, je m'inquiète quand il a des problèmes de santé, mais comme je m'en inquiéterais quelque soit son âge, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Gala. Je n'imagine pas la vie sans lui." L'animateur était marié, auparavant, à Marie-Françoise Buart, la mère de ses deux fils Julien, né en 1979 et Antoine, né en 1987. Sa nouvelle compagne, en tout cas, a attiré une foule nombreuse au Festival de Ramatuelle. Dans le public, Michel Boujenah était présent, bien sûr, puisqu'il est le directeur artistique de l'évènement, tout comme Jacqueline Franjou, la présidente, Brigitte Fossey, Tristan Petitgirard et sa fille...