Gérard Idoux : Mort du chef ami des stars, figure de la cuisine parisienne

Gérard Idoux est mort. Le chef, originaire de Nevers, est décédé le 29 septembre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris. Selon nos informations, le restaurateur y multipliait les allers et retours depuis plusieurs mois, revenant toutefois toujours travailler à son établissement. Les hommages se sont vite multipliés.

Les amateurs de bonne chère connaissaient bien Gérard Idoux. S'il n'avait peut-être pas la notoriété médiatique de ses confrères et consoeurs qui font les belles heures de programmes comme Top Chef, il était toutefois une figure incontournable de la cuisine parisienne grâce à son restaurant Le Récamier, situé dans le très chic 7e arrondissement de la capitale. Un établissement dont il était l'heureux propriétaire depuis 2004 et qui s'était fait une réputation grâce à des soufflets sucrés et salés qui ne laissaient personne indifférent. "La recette, tous les cuisiniers la connaissent. Mais je l'ai retravaillée pour trouver le bon équilibre. (...) Ils doivent tous être de la même qualité", avait-il confié en 2017 au site Le Journal du centre, affirmant en servir 300 par jour "y compris aux personnalités".

Gérard Idoux ajoutait dans son interview avoir "toujours aimé la vie parisienne" depuis sa jeunesse, au point de fréquenter des lieux comme Chez Castel ou Chez Régine. Il avait donc trouvé "logique" de s'y installer pour faire carrière. Dans son restaurant parisien, il recevait fréquemment la visite de personnalités. "Je peux aller déjeuner avec François Hollande et le lendemain matin discuter avec les agents de voirie de mon quartier", disait-il toutefois, avec humilité. Pourtant, il avait par exemple eu le plaisir de recevoir l'ancienne first lady américaine Michelle Obama - et avant elle Laura Bush - avec ses filles, en 2009. Malia et Sasha Obama ayant même eu droit à un petit cours en cuisine comme le rappelle L'Express.

A l'annonce de sa mort, une pluie d'hommages

Sur Twitter, de nombreuses personnalités, notamment du monde politique, ont salué la mémoire de Gérard Idoux tous mettant en avant une très grande gentillesse. Début septembre 2020, il avait d'ailleurs invité les équipes de la Pitié-Salpétrière dans son restaurant afin de remercier les soignants. Un beau geste alors qu'ils sont en première ligne contre le coronavirus depuis des mois.

"Avec décès de Gérard Idoux, c'est une figure de la gastronomie française et une certaine idée de la cuisine, celle de la patience, du travail et de l'attention, qui nous quittent. De ses fourneaux du Recamier, ce Nivernais d'origine avait conquis le coeur & le palais des Parisiens", a écrit la maire du 7e Rachida Dati. "Très attristé par la mort de mon ami Gérard Idoux, patron du restaurant #LeRecamier et homme de coeur. Je pense à sa famille et à toutes ses équipes", a réagi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Très triste d'apprendre le décès de mon ami Gérard Idoux de #lerecamier. Outre ses grandes qualités professionnelles, il nous régalait avec ses soufflés, c'était un homme vrai, humain et fidèle en amitié. Toutes mes pensées vont à sa famille, ses amis et ses équipes", a déclaré Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité Franck Riester.

"C'était un ami ! Un jour triste pour nous! Pour le VIIe arrondissement ! Pour #Paris ! Ami je me souviens encore quand tu me racontais que tu avais fermé le #Récamier pour accueillir la famille #Obama pour leur apprendre à faire tes fameux soufflets !", a lui rappelé l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo.

"Cher #GerardIdoux tu es parti mais ta gentillesse et ton sourire resteront #LeRecamier #Paris RIP", a de son côté déclaré l'animateur Bernard Montiel. "Repose en paix Gerard", a lui écrit le chef de l'Elysée, Guillaume Gomez.